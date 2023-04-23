MIH聯盟致力推動關鍵技術，開發並制定參考設計，推動產業標準，並設計以軟體為基礎定義的車輛架構，提供創新前瞻的智慧車載體驗。目前已擁有逾2600個國際成員夥伴，分為14個工作小組，匯集來自亞洲、北美和歐洲的雲端、軟體、硬體解決方案領域合作夥伴。

MIH聯盟去年公布「Project X」電動車平台計畫，並打造A-Segment 3人座小型電動車為示範車款，計畫目前穩定進展中，原型車將在10月的日本東京車展首度亮相，規畫的6人座和9人座原型車亦可望於未來2年內推出。

為迎合主流市場，MIH聯盟強調開發可客製化和模組化的車輛，並以高競爭性價格作為進入市場目標。執行長鄭顯聰表示，MIH聯盟將致力於全球未來智慧城市扮演關鍵角色，積極參與叫車、共乘、共享汽車、外送和物流車隊等服務。

鄭顯聰透露，MIH規畫在泰國等東南亞地區和日本推出概念驗證（POC）項目，並將規畫開發設計新型電動嘟嘟車和一系列電動商用車型，包括1～2公噸、3.5公噸及5公噸的電動貨，從亞太區域為中心拓展至國際，

MIH聯盟強調，將以開放（Open）及跨平台（Agnostic）作為初衷，串聯匯集全球2600家車用供應鏈夥伴技術能量，展示車用尖沿技術落地實踐的應用性，並引領聯盟夥伴持續在國際關鍵舞台展示聯盟技術實力，進一步擴大全球影響力，開創探索全球電動車商機。