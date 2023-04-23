56歲華裔美國籍葉姓女教授與陳姓男領隊等6人縱走能高安東軍路線，期間卻遇上鋒面來襲，山區狂風強雨，陳不幸失溫命喪山林，葉失聯，其他4人則平安下山；圖為登山口。（羅亦晽攝）

56歲華裔美國籍葉姓女教授與陳姓男領隊等6人，預計7天攀登北三段能高安東軍縱走路線，18日入山後卻碰上最強春雨，走在最後的2人不敵山區狂風強雨，陳21日不幸失溫命喪山林，葉則失聯迄今，其他4人則平安下山，花蓮縣消防局今將協請直升機將陳的遺體吊掛下山，並人機協力持續搜索葉女。

葉女日前揪同校55歲美籍女教授艾倫及其25歲在台教書的姪女縱走能高安東軍路線，18日與陳男及2名協作從南投屯原登山口入山，預計24日從奧萬大下山。

6人入山後因腳程速度不一，隊伍拉長，其中2名美籍女隊員行走較快，走在最前面，2名協作在中間，陳男則陪同腳程較慢的葉女走在最後面，未料期間遇上鋒面來襲，山上天候惡劣，狂風暴雨，氣溫直落，陳男出現失溫且見葉女疑似有高山症現象，20日求援。

南投與花蓮消防局獲報同步前往搜救，21日抵達現場時發現陳男已無生命跡象，葉女則失聯，不過礙於山區天氣不佳，當天與昨天均無法出動直升機將領隊遺體吊掛下山，今上午天候狀況較好，將申請空勤總隊出動直升機將遺體吊掛下山，並針對葉女失聯範圍進行空偵，山上2梯搜救人員亦持續搜索。

消防局壽豐分隊指出，依先前獲得的訊息加上詢問專業登山人員，研判葉女位在能高主峰北方的位置，不過搜救隊員目前只能依推測方向及範圍持續搜索。至於傳出在沿線19.2公里處邊坡發現疑似衣物的黃色塑膠布料，經搜救隊伍下切確認，發現該物並非為葉女有所，可能是過去登山隊伍或早期事故的遺留物。

此外，陳男事故發生前曾在臉書分享2段影片，一段是18日上山首日穿越箭竹林的畫面，另一段則是19日上午在箭竹林避風等待腳程較慢的葉女，影片中當時無雨但風勢較大、四周一片「白牆」，而他透過影片提到，「晚上在大陸池紮營後隔天就要原路撤退，撤退不是因天氣的關係，之後再把實戰經驗分享給大家」，未直白說明撤退原因。