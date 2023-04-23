今天是世界閱讀日，教育部長潘文忠鼓勵青少年閱讀《我是誰我決定》。（翻攝自潘文忠臉書）

今天4月23日是「世界閱讀日」，教育部長潘文忠在臉書為6至12歲的小朋友、13至18歲青少年分別推薦《大鯨魚瑪莉蓮》、《我是誰我決定》的書。鼓勵孩子藉由閱讀這些書認識自己，進而了解自己喜歡什麼樣的事情。

潘文忠說，每一個孩子在成長的旅途，會在不同的生命階段遇到不一樣的挑戰，在這個過程中進行自我認同的探索，今天在「世界閱讀日 」，他想藉由2本書鼓勵孩子認識自己，家長們可以透過共讀的支持與陪伴，從閱讀開始，成為孩子在成長過程中最大的力量。

潘文忠為6至12歲小朋友推薦《大鯨魚瑪莉蓮》這本書，瑪莉蓮不喜歡游泳，她覺得自己與其他人不一樣，每次跳水的時候，同學都會說她是大鯨魚，直到教練告訴她：「我們的想法會決定我們成為什麼樣的人。」瑪莉蓮決定改變觀看事情的方式，她漸漸充滿自信，也開始喜歡自己。

潘文忠也為13至18歲青少年推薦《我是誰我決定》這本書，強調「我們的身分，不是用我們所愛的人來決定的，也不是用對方的性別來決定的」，書中採訪了許多人，藉由他人的經驗，我們可以慢慢知道，只要誠實的面對自己，並且勇敢做自己，想要當什麼樣的人就可以當什麼樣的人，沒有人可以禁止。

潘文忠說，孩子在成長過程中，不管是了解自己、同儕間互動、或甚至未來想做的事時，都會有許多不確定性。他相信，無論是透過共讀，或多一點聆聽與支持，讓孩子感到被愛、被接納並適時鼓勵，孩子會有所反饋，也慢慢找到適合彼此的陪伴方式；正向的互動也會讓每一位不同的孩子，逐步成長為自己獨一無二的模樣。