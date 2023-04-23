民進黨主席兼總統候選人賴清德近期時常將2024選舉，定調為民主與專制的選擇。對此，國民黨台北市議員李彥秀點出民進黨政府在執政7年內的所作所為怒嗆，「臺灣的專制獨裁者，不就是蔡英文與民進黨嗎？」

李彥秀今（23）日在臉書發文表示，所謂的專制，是指政府高度集權、政治權力集中於一人，以獨裁方式統治，她指出，蔡政府將中天關台、養網軍攻擊在野黨，並蔑視民意、要人民吃萊豬及核食，修正《全動法》管制媒體，哪一樣不是違反民主、背叛民意的專制獨裁作為？

另外，李彥秀還提到，總統蔡英文2020年擔任民進黨主席時操控了黨內總統提名，不只數度延後初選期程、辦法與民調時間，還用側翼網軍將賴清德打為叛徒，最後，更要時任副總統陳建仁退位，逼迫賴成為副手就近看管，這不就是賴口中的專制行為嗎？

「難道受到迫害，就高喊民主？拿到權力，一切都好談？」李彥秀直言，光是前行政院發言人陳宗彥、綠委何志偉就已經讓賴清德噤若寒蟬，若一個領導人沒有理想、價值與堅持，那麼他要如何捍衛中華民國的主權以及民主自由？