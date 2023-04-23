新壽2017年引進金融科技與AI技術進行大數據分析預測，並於2021年導入AI顧客資料增強平台，聚焦意外險商品生成好客名單，協助業務員提高銷售效率。2022年更採用AI個人化行銷平台與對話式商務解決方案，至今已累積多達900萬保戶。

新壽首先運用AI顧客資料增強平台辨識保戶興趣與潛在意圖，篩選出「精選投資客戶」與「精選健康客戶」兩種客群，讓業務團隊能投其所好提供線上諮詢，喚醒沉睡客並提高既有客源的觸及率與成交率。

接著AI能以「去識別化」的方式提取顧客的特徵，搭配新壽既有CRM數據庫中的顧客數據進行概率性匹配，藉此預測不同保單對應的高價值客群，並且發掘保戶潛在的保障缺口，讓業務員得以在尚未接觸顧客前就預先洞悉其潛在需求，推升保單成交率。

為擴增新客群，新壽選擇採用AI技術支援的關鍵字與興趣擴增功能，找出行銷人員較難察覺的相似受眾客群，利用AI排序轉換率可能較高族群進行廣告投放，以職場新鮮人的投廣成效為例，AI讓新壽廣告每次點擊成本（CPC）成功降低25％。

新壽導入AI個人化行銷工具，讓行銷流程化繁為簡，並針對行銷漏斗各個階段的行銷目標規畫互動任務，以實現廣告導流增粉、留名單率提升、顧客體驗優化、轉換成交加速、經營忠誠顧客等訴求。