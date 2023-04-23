永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，若比較七都七年級生占整體購屋族群的比重可以發現，新竹縣市七年級生買屋力最高，占比高達42.9%，平均購屋總價約1288萬元，購屋面積也是七都最大，高達50.6坪，顯示在竹科效應下，高收入的竹科新貴群聚，與其他都會區的七年級生相比，口袋相對較深，購屋負擔能力較佳，也讓新竹縣市的年輕族群大膽進場。

至於台北市則因房價是七都中最高，七年級生平均購屋總價更突破2000萬元大關，而購屋坪數卻是七都中最小，僅33.0坪，讓七年級生難以招架；新北市則以平均總價1400萬元居次，購屋面積約36.9坪，僅高於台北市，七年級生購屋占比30.6%也是七都次低。陳金萍說明，雙北市單價高，要購買符合居住需求的面積，總價也不斐，因此，讓雙北市的七年級生購屋占比低於全台平均，台北市更是低於三成，顯見年輕人想在雙北市購屋的夢想不易實現。

若從建物型態數據可以發現，七年級生均喜愛大樓類型產品。桃園、新竹、台中三都有超過八成的七年級生購入電梯大樓，新北市與高雄市占比分別為74.9%與70.0%，均在七成以上，台北市也有六成以上的比例，顯示七都七年級生均以電梯大樓為購屋首選。