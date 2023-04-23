副總統賴清德23日出席台灣腎臟醫學會112年度春季學術演講會，在主辦單位人士的陪同下進入會場。（鄭任南攝）

準備進取2024年總統大位的副總統賴清德，今天到台北醫學大學演講「我的斜槓人生」，他直言，從政是自己的意外之旅，但在1994年幫陳定南助選時，他發現，國民黨執政十年來都在買票，因此他首度以疾病類比社會，賄選像是得了糖尿病，選舉暴力是高血壓，而國家認同則是精神分裂，因此決定「棄醫從政」，出來參選國大代表，同時立誓廢除國民大會。

台灣腎臟醫學會今天在台北醫學大學舉行「全國性腎臟學術會議」，並邀請，同樣也是腎臟科醫師出生的副總統賴清德演講，他以「我的協槓人生」分享自己如何從一名醫師，最後棄醫從政的選擇。

「我從小花了很多努力，就是立志當一名醫生」，賴清德一路台大復健醫學系物理治療學系後，再到成大念學士後醫學系，2003年再到哈佛念公衛碩士，他說，但決定從政的關鍵，是在當時1994年，陳定南要選省長時，他被邀請助選，那時，是台灣四百年來首度要挑戰「變青天」。

賴清德回憶，當時自己都在講醫學，他發現，當時國民黨執政幾十年來，每次選舉就買票，社會像是得了糖尿病，「得到糖分太多就會生病，嚴重的話視網膜、中風、腎臟病、心臟都會有問題」。

因此他用疾病做比喻，國民黨選舉會有黑道暴力介入，暴力政治就像高血壓一樣，發生委員從台下被開槍當場死亡。而當時國民黨的國家認同就像精神分裂一樣。

後來1994年很多台南民主前輩鼓吹他出來選國代，那時立法院和國民大會爭吵不休，「立院認為國大是垃圾，國大則罵立委是蟑螂」，直到1996年台海發生飛彈危機，自己感受到國家存亡關鍵，因此決定出來選國代，同時也立志要廢除國大。

成大醫院腎臟科的創科元老黃建鐘則是要求他兩件事，第一是「從政就不要當腎臟科醫師，你如果從政又開診所，我不可能把病人轉給你。」第二件，黃建鐘指著報紙跟他說，「不可以丟醫界的臉，要有醫師的樣子，不可以到處抗爭。」，賴清德笑說，報告時他稍微「激動了一點」，給他開了條件、要他二擇一，要從政就不要再當腎臟科醫師，兩件事賴清德都答應，之後，黃建鐘不但會在門診發賴清德的文宣、介紹賴清德，還會把出去開業的學生都找來，跟他們說「你一定要支持賴清德，他是我們自己的學生。」

離開臨床已經近30年，賴清德說，自己從來沒有離開醫界，醫師是治療病人，視病如親，政治是視民如親。醫學是治病，政治是治世，且醫療、社會事件都是預防重於治療，而醫學給他治療病人的專業，給他不分黨派的人權價值，也給了他邏輯訓練，對他後來做立委、行政院長等職位都有很大的幫助。