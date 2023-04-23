女星元元（吳婕安）擁有甜美臉蛋及32E兇猛身材，加上個性單純可愛，有著「呆萌女神」封號，IG擁有近百萬粉絲追蹤，可見人氣居高不下，常在YouTube分享生活日常的她，近日邀請熊熊（卓毓彤）當來賓，兩人除了暢談彼此火辣身材之外，還公然「交換內衣」，讓粉絲看的心癢難耐。

元元影片開頭先與熊熊開箱與林莎合拍的寫真集，不過話鋒一轉，她表示曾幫對方取了「大巨乳熊熊」的封號，隨後便見熊熊挺起傲人上圍，證實此封號並非浪得虛名，接著自豪表示：「真的有在巨喔！沒有在誇張喔」，元元則是附和：「你走路都會一直有波動，我們是上面這樣波，你走路是上下咚咚咚」，讓熊熊害羞到直接笑場。

隨後兩人在節目上公然交換內衣，當熊熊公開帶來的內衣時，只見元元瞪大眼睛直呼：「你也太誇張了吧」，相當好奇是否會走光露點，對此，熊熊解釋：「就貼胸貼啊」，還不忘開玩笑表示自己的內衣比較走「情慾風」，最後更拿出紅色薄紗內衣當壓箱寶，強調男生只要看到薄紗內衣，就會有「釋放內心野獸」的衝動。

交換內衣大ＰＫ！熊熊現場露側乳。換上全透薄紗內衣。(元元 Youtube)

熊熊與元元各自換上對方內衣後，便展開一連串棚拍，只見兩人外頭套上深V剪裁的白色西裝，露出半截渾圓上圍及深遂事業線，接著胸貼胸擺出撩人POSE，讓元元興奮直喊：「我抱到巨乳妹了」，養眼畫面讓網友看的是鼻血直流。