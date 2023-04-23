花蓮縣政府在縣內栽種水稻面積前三大的鄉鎮包含富里鄉、玉里鎮及鳳林鎮等處設置監測點，近日陸續發現稻熱病。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府在縣內栽種水稻面積前三大的鄉鎮包含富里鄉、玉里鎮及鳳林鎮等處設置監測點，近日陸續發現稻熱病。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府在縣內栽種水稻面積前三大的鄉鎮包含富里鄉、玉里鎮及鳳林鎮等處設置監測點，近日陸續發現稻熱病。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

梅雨季將至，高溫多濕的環境下，增添水稻染上稻熱病的機會，花蓮縣政府目前已在栽種面積前三大的鄉鎮包含富里鄉、玉里鎮及鳳林鎮等處設置監測點，發布預警，並補助各鄉巿公所購置防治藥劑，農友可前往洽辦，儘早防治。

動植物防疫所長周黃得榮指出，「穗稻熱病」主要發生在穗頸、枝梗及穀粒等部位，其中穗頸部罹病者，患部初期呈淡褐色或暗褐色，待組織壞死後養分不能送達，影響整穗發育，罹病部位將會彎曲，嚴重時還會造成稻穗白化乾枯；穀粒受感染時的病斑則呈暗灰色或白色，易造成穀粒不充實或不稔，一旦發現病勢發展有增加趨勢，應立即施藥防治。

周黃得榮表示，縣府每年執行稻熱病監測計畫，在縣內水稻種植面積前三大鄉鎮包括鳳林鎮、玉里鎮和富里鄉，抽樣設置水稻田區稻熱病監測點，目前已監測到「葉稻熱病」開始發生；「穗稻熱病」通常是由水稻出穗才會出現。

縣府農業處長陳淑雯表示，縣內一期水稻大多已進入分蘗盛期，若未及時防治「葉稻熱病」，待進入抽穗期後，很可能進一步發展為「穗稻熱病」，因此縣府已補助經費至12鄉鎮市公所，協助農友防治，預計可防治全縣約4200公頃的水稻面積，目前各鄉鎮公所已開始受理申請，有需要的農友可儘快洽詢防治藥劑補助。

周黃得榮補充提醒農友，稻熱病好發季節慣行田區建議使用三賽唑，有機田區使用枯草桿菌（KHY8），其他防治藥劑可參考農委會農業藥物毒物試驗所植物保護資訊系統，但需留意安全採收期，避免藥害及殘留過量發生，且要控制氮肥的施用，避免過量使植株細胞柔弱，讓稻熱病孢子容易侵入。