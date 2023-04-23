據統計，全台公教員工人數超過50萬人，若再加上其眷屬更遠超此數，中壽已連續四度且超過10年獨家獲選承作全國公教員工團體保險專案，此次推出的「闔家安康」專案，為公教人員量身打造，提供多元化保障方案，專案特色包含定期壽險、傷害保險及醫療保險，並提供特定意外事故加倍保險給付，保障範圍擴及到配偶、子女及父母，有兩種方案可供選擇，符合公教人員不同需求，讓公教人員能以實惠的保費為自己和家人建構全面保障，分散轉嫁平常容易忽略的潛在風險，用保障建立完善風險防護牆。