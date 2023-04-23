大陸五一假期將至，旅遊出行需求增加，大陸國鐵集團因應增開旅客列車1500多列，預計日均開行旅客列車將超過萬列。

中新社報導，大陸國鐵集團22日晚間發布消息稱，針對五一小長假運輸期間火車票預售情況，4月27日至5月4日假日運輸期間，全國鐵路安排日均開行旅客列車將達到1萬0500餘列，增開旅客列車1500多列。

報導指，今年五一小長假是春節後的第一個較長假期，旅客出行需求旺盛，呈現假期首尾長途客流多、中間短途客流多、出行時段高度集中等特點。從大陸鐵路官方購票平台「12306」預售情況來看，截至4月22日14時，鐵路部門已經售出五一小長假運輸期間火車票4657萬張，熱門方向車票緊俏。

國鐵集團表示，鐵路部門將最大限度挖掘運輸潛力，加大運力投放。一是實行高峰列車運行圖，將全國鐵路旅客列車按高峰運行圖組織開行，日均開行旅客列車將達到1萬500餘列，較日常增加1500餘列。

二是增加長途運力投放。增開跨鐵路局長途旅客列車156列。三是優化動臥列車開行，增開5月2至4日多地雙向動臥列車36列。四是增加短途運輸能力，組織各鐵路局集團公司根據管內客流動態加開列車，精準實施「一日一圖」，最大限度滿足短途旅客出行需求。