水星於4月21日開始逆行，一直到5月15日才恢復順行，大陸星座專家「同道大叔」分享，牡羊座、天蠍座和金牛座是本次水逆的重災星座，其中牡羊座需要留意財務方面的問題，天蠍座是人際交往的問題，至於金牛座則是各個方面都要更加小心謹慎。

▎牡羊座

本次水逆在牡羊座星盤的第二宮，也就是象徵金錢和自我價值的宮位，因此需要多加注意自身的消費和財務狀況，在這段期間，牡羊座容易在購物中失去理智，出現衝動消費的情形，有租屋或房屋買賣的人，則可能遇到詐騙或糾紛，股票、基金等波動較大，也容易賠錢，如果有升職加薪或跳槽的計畫，最近也不是好時機。

▎天蠍座

本次水逆發生在天蠍座的第七宮，象徵社交和婚戀的宮位，因此需要多加注意人際關係和感情狀況，在水逆期間，天蠍座的脾氣不會太好，容易口不擇言，人際關係會消耗較多的精力，在職場上和同事、上司或客戶商談工作時，容易出差錯或造成誤會，有伴侶者則可能和另一半因為價值觀、理財觀念不同而爭吵。

▎金牛座

本次水星在金牛座逆行，因此各方面都需要多加注意，像是因為花錢如流水而破財，因為粗心大意而造成損失，因為說話沒有多思考而得罪人，或因為不健康的作息和飲食習慣而導致身體不舒服，都是有可能發生的事，所以在水逆期間，金牛座在各個方面都要更加小心謹慎。