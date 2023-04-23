健康意識抬頭，運動健身成為風潮，不過許多人因肥胖或年長導致退化性關節炎，想運動卻有執行上的困難，肥胖專科醫師蔡明劼表示，他建議做3種運動，包括水中運動、踩自行車、散步快走，既可減輕體重對膝蓋造成負擔，還達到訓練心肺、消耗熱量的效果，且燃脂效果更佳，也因更有趣，能提高運動者的持久性。

肥胖專科醫師蔡明劼在其臉書粉專上表示，他常在減重門診或瘦身社團，被問到因體型過胖導致退化性關節炎、膝蓋疼痛，想運動卻難以執行，因此他先建議3個不錯的運動方式。

1、水中運動是對膝關節非常友好的運動，因水的浮力可大幅減輕體重對膝蓋造成的負擔，包括游泳、水中有氧運動、水中走路，都可避開膝蓋疼痛的風險，同時達到訓練心肺、消耗熱量的效果。以同樣的距離而言，游泳消耗的能量是在陸地上跑步的4倍。

2、踩自行車是一種適合過重者的低衝擊運動，因騎自行車時，身體的重量分散在腳踏板和坐墊上，減輕膝蓋的負擔。此外，自行車是一種有趣且富有挑戰性的運動方式，可提高肥胖者運動的積極性和動機。

3、散步快走是最簡單、低成本的運動方式，包括戶外走路或在跑步機上走路，對肥胖者的膝蓋而言，不像跑步般易造成負擔，最好能走到會喘的程度（中等強度），較能有效燃脂，並達到增強心肺功能的效果。