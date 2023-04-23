新竹市今年第4及第5場校園徵才博覽會，即將於4月25日由中華大學及26日由玄奘大學接力登場，參與企業逾100家，總計提供超過4000個工作機會，徵才博覽會提供廠商和同學們現場互動交流，增加青年就業機會，更能掌握就業市場現況。

市府勞工處指出，徵才博覽會是企業徵才、學子求職的最佳平台，應屆畢業生儘早做好職涯發展之妥善規劃，才能把握機會找到好工作，鼓勵青年朋友跳脫舒適圈，努力自信迎接挑戰，實現理想人生。

中華大學徵才博覽會共有80家廠商到場設攤徵才，涵蓋科技業、服務業、金融業、建築業、餐飲等產業別，當天還有安排職涯導師（NCDA CDA）提供專業職涯諮詢及現場彩妝課程，為學生提供完整裝備，創造有感的求職力。

玄奘大學則有饗賓餐旅事業、華夏玻璃、海底撈火鍋、萊爾富、爭鮮、貳樓餐飲、王座國際餐飲、點點心等30家知名企業。勞工處說明，這2場是新竹市春季最終2場校園就博會，青年學子務必把握機會。

勞動部桃竹苗分署長林淑媛說，今年新推出「大專青年預聘計畫」，鼓勵大四生（畢業前1年）參加學校跟勞動部或教育部合作的實習計劃，到國內重點產業進行工作崗位訓練，企業可獲訓練補助，青年畢業後留任滿1個月，可領取1萬元留任奬勵金。

另外，為協助新鮮人克服異地就業障礙上，也有「青年跨域就業津貼」，初次跨域尋職之青年，若工作距離住家30公里以上，可以先到公立就業服務機構辦求職登記，符合條件者可申請交通、搬遷或租屋補助金。