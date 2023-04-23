畫面為解放軍月初在台灣周邊進行聯合利劍演習。

美國眾議院「中國問題特別委員會」19日舉行台海兵棋推演，兵推結束後委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）僅表示衝突沒有贏家，不願透露輸贏，不過美媒引述消息人士指出，美國無法擋下中國大陸入侵台灣，解放軍將在歷時一個月的戰爭中損失慘重，將有80艘海軍船隻被美軍擊沉，不過同時，將有8萬解放軍部隊登陸台灣。

美國眾院「中國問題特別委員會」19日閉門舉行長達2小時的台海兵推，委員會主席蓋拉格會後未正面回應誰輸誰贏，僅表示嚇阻失效時「沒有人是贏家」，他並表示，兵推結果顯示，台海衝突不會只侷限在台灣海峽。

美國保守派媒體「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）網站21日以「美國在國會兵推中無法阻擋中國入侵台灣」為題報導兵推內幕，文章引述接收簡報的官員指出，美國的威懾失敗了，解放軍先發制人。

兵推結果顯示，解放軍在長達一個月戰爭中損失慘重，美軍擊沉約80艘解放軍海軍船隻，即便如此，解放軍仍能「在台灣安置約8萬名士兵」。

The U.S. was unable to pushback a Chinese invasion of Taiwan during a war simulation held Wednesday by Congress.



The simulation fueled congressional calls for the United States to immediately "arm Taiwan to the teeth."



Via @Kredo0 https://t.co/3KittyFrsn — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 21, 2023

結果也顯示，全球經濟將「徹底崩潰」，顯示台海戰爭將引爆巨大的國際波動。

兵推也顯示，美國現行的威懾政策不足以擋下對台灣的軍事轟炸，解放軍在模擬演練中切斷台灣的海底電纜，有效將台灣與世界隔絕，這一步讓解方軍得以攻佔台灣、征服台灣的防禦。

消息人士指出，戰爭爆發後，「美國在該區域採取分散式態勢，並且透過遠程打擊降低解放軍的兩棲攻擊能力。」

消息人士說，礙於時間限制，這場兵棋推演並未得出明確結果，儘管中國大陸在經濟及軍事上都付出巨大代價，「但拿下台灣的決心依然堅定。」

這場兵推也顯示，長程飛彈在任何衝突中都是相當重要的，美軍在兵推中很快就用罄遠程匿蹤反艦巡弋飛彈，這些是擊沉解放軍戰艦的重要武器。

解放軍入侵台灣後，美國也進一步制裁中國大陸，不過許多盟友不願加入制裁行列，全球供應鏈在混亂中崩潰，凸顯企業必須為台海衝突做好準備。

消息人士也指出，一旦戰爭爆發，補給台灣將變得「不可行」，因此美國必須確保台灣在衝突發生前有足夠武器。

蓋拉格在兵推後表示，這場推演對美國敲響一記警鐘，必須在「任何危機發生前讓台灣全副武裝」，他強調美國必須實現承諾，執行價值達190億美元的對台軍售案，加強聯合軍事訓練，以及美國在該區域的軍事態勢。