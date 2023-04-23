女星丫頭（詹子晴）近日趁著工作空檔到峇厘島度假，還參加了賭王千金何超蓮的婚禮，而她日前已回到台灣，沒想到，一到家就感受到台北與其他海島國家的不同，並附上對比照直呼：「我果然適合在海島生存。」

丫頭日前除了去參加賭王千金何超蓮的婚禮，之後又到峇厘島度假，每天在社群平台上分享當天的照片及心情，而回到台灣後，她也發文表示，「一回台北鼻子又壞掉了，我果然適合在海島生存」，說到自己回台北就過敏了，一直在擤鼻涕。

貼文一出，讓有相同困擾的粉絲很有共鳴，「我也是一回台灣鼻子爛，該移民了」、「我也是海島生存體質」、「可以在峇里島置產了啦」、「同病相憐+1」，而她也在限時動態中貼出對比照，只見她在峇厘島穿泳裝秀美腿，下一張就變成2坨衛生紙塞在鼻子裡，「回台灣長這樣」，無奈反應笑翻網友。

此外，照片中也可見她在峇厘島穿著細肩帶泳衣，豐滿的上圍似乎要擋不住了，下半身則搭配桃紅色短褲，露出白皙修長美腿，令粉絲不禁讚嘆：「太美了！」