已故歌手「青蛙王子」高凌風的前妻金友莊，過去跟陳維齡、洪百榕、Vicky、林秀琴等人組成「大嫂團」，曾活躍於演藝圈，現在已很少公開露面，直到21日，金友莊突然開通IG帳號，首篇貼文就是與女兒葛宸羽上小S的節目，53歲的外型依舊凍齡、漂亮。

金友莊創辦新IG帳號，21日發首篇文打招呼：「大家好，我是金友莊，新創立帳號由本人及孩子們共同管理，社群唯一帳號，無其他帳號！」她曬出與女兒葛宸羽、小S的合照，透露錄製節目《小姐不熙娣》，感謝大家的支持。貼文一出，網友紛紛大讚：「友莊姐你很漂亮哦！」、「非常漂亮，可以關注？」、「超喜歡看高顏質姐妹上節目」等，猛誇金友莊的美貌。

事實上，葛宸羽已在3月底悄悄洩漏媽媽復出的消息，她當時上傳和金友莊的賣萌片，寫道：「錄影前跟母親大人拍一個」，啦啦隊女神筠熹驚呼：「好久沒看到媽媽」，許多網友也誇獎：「媽媽好漂亮」、「小金姐我永遠的神」、「小金阿姨真的好美」，葛宸羽認同地回應：「我媽媽身材也超好！來自女兒的羨慕。」

金友莊恢復單身後，一肩扛起照顧子女的責任，直到2019年才鬆口認愛大11歲機師男友，享受愛情的滋潤。2年前她出席葛宸羽所屬女團G.O.F的簽唱會活動，被問到是否有再婚念頭，金友莊認為54歲左右是適合再婚的時機，但一切都順其自然，除非男方逼婚，現階段很享受有伴的感覺。而機師男友也對兒女愛屋及烏，寶弟曾透露工作酬勞都匯給對方，因為金友莊不會用支付寶，「Uncle」才幫忙轉交，間接透露對媽媽男友的信賴。