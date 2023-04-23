警消僅花10多分鐘就把火勢撲滅，但老婦仍慘死在房間內。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市徐州4街一處民宅昨深夜10點多傳出火警，消防人員到場時，屋內已竄出大量濃煙，火勢撲滅驚見95歲獨居老婦肢體蜷曲躺在1樓小房間床鋪上，明顯死亡，由於死者兒子21日才因病過世，隔1天老婦人就不幸死於火災，令家屬相當悲慟，因火勢都集中在老婦房間，目前起火原因仍釐清。

嘉義市消防局昨晚10點23分獲報徐州4街一處4樓RC民宅失火，出動12車27人到場時，陣陣濃煙已從屋內竄出，立即布水線灌救，加上鄰居焦急表示屋內有老人家行動不便，待火勢控制住，警消立刻展開擴大搜索，最後1樓後方房間發現95老婦死在床上，似乎沒有逃生跡象。

據指出，老婦主要由兒子照料，但老婦兒子前1天才因癌症，母子倆先後離世，令家屬難以接受。警消初步調查，老婦遺體因燒傷導致肢體蜷曲，初步看來無逃生跡象，無法確定死者是遭濃煙嗆暈才被火焚？還是行動不便慘被活活燒死？死因待下午相驗確認，加上起火點就在老婦房間，詳細起火原因有待進一步調查釐清。

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