民眾拍下有乘客疑似於台鐵車廂內點香。（翻攝社會事新聞影音）

台鐵莒光號707車次，昨日從新左營站到台東的列車上，有1名男性旅客疑似於座位上燃香，飄出白煙，讓後方乘客當場傻眼。鐵路警察指出，在台鐵車廂內燒檀香此舉已觸法，台鐵局也回應，詢問當天乘車長，巡走時並未發現異狀，研判是短暫行為，但此舉已違反規定。

網友於「社會事新聞影音」貼出影片，內容指出22日下午2點多，台鐵707車次莒光號，新左營站至台東的列車上，前方座位冒煙，近看發現有1名男性乘客在座位上點香，讓後方乘客看傻眼。

鐵路警察局高雄分局表示，關於台鐵車廂內燃燒檀香或點祭拜之香，點火（持打火機或其他相類易燃物品），可能涉違《鐵路法》第68之1條，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

另外，所產生的煙霧妨害其他旅客權益，也違反《鐵路運送規則》第4條規定及交通部台灣鐵路管理局旅客運送契約第6條第10款：「旅客於車站或車廂內，未依本局公告或站、車人員提醒，有妨礙乘車與候車秩序、安全、動線等行為，經勸導未改善者」，如經列車長勸導不聽，列車長將拒絕運送並解除運送契約。如造成危害可以依刑法第173條公共危險移送。

台鐵局也回應，因列車車廂為密閉空間，點燃香、精油、壇香等發煙物質，氣味易使其他旅客不適，影響空氣品質，且有易助長燃燒之虞，也已違反《鐵路法》第48條規定，可拒絕運送。經詢問4月22日707次值乘車長，巡走檢查車廂時並末發現異狀，研判此是旅客短暫時間行為，呼籲旅客乘車切勿有此行為，確保大眾空氣品質及安全。