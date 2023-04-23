距離「五一」假期還有一周，隨著大陸各地旅遊產品進入「衝刺」階段，多地飯店房價也隨之「水漲船高」。據澎湃新聞報導，大陸全國各地旅遊城市熱門景點附近的飯店在「五一」假期前3天的價格均較平日高出2-3倍，甚至還有飯店價格上漲5倍，令人直呼「飯店刺客」。

以蘇州觀前街附近的飯店為例，平日最低房價約350元（人民幣，下同）／晚的某連鎖飯店4月29日最低入住價格為1204元／晚，是平日價格的3.44倍；4月30日的入住價格為1381元／晚，是平日價格的約3.9倍。

三亞亞特蘭蒂斯飯店4月、5月平日最低房價為2488元／晚，目前4月29日能夠入住的最低房價為6188元／晚，4月30日和5月1日的最低入住價格達8388元／晚。

不過，澎湃新聞發現，截至目前，三亞亞特蘭蒂斯平日最便宜的海景雙床房和海景大床房在4月28日至5月3日均已訂完，4月29日最低房價6188元／晚的皇家俱樂部海景大／雙床房平日最低價格為3288元／晚起。

值得一提的是，澎湃新聞搜索發現，截至目前，三亞亞特蘭蒂斯4月28日至5月3日入住的房型中，有10種房型已訂滿，其中包括108888元／晚的皇家套房和波塞冬水底套房，不過該兩個戶型的平日價格也為108888元／晚。

某位於景德鎮的四星飯店看起來「五一」假期和平日的價差更大。澎湃新聞搜索發現，該飯店4月、5月平日最低能訂到300元／晚左右的房間，甚至「五一」前一周有房型的最低價300元不到，僅281元／晚，而4月29日至5月1日最低僅能訂到2198元的房間。

澎湃新聞發現，該飯店平日為281元價格的房型在4月28日入住的價格為1108元／晚，是平日價格的3.9倍；在4月29日入住的價格為2198元／晚，是平日價格的7.8倍；在4月30日入住的話，房間已經售罄，價格顯示為3140元／晚，是平日價格的11倍。此外，該飯店在4月30日晚入住的房型中已有8個房型訂完。

根據澎湃新聞從某在線旅遊平台獲得的數據，以今年4月29日至5月3日計算，熱門旅遊城市中，絕大多數城市的飯店平均支付價格超2019年同期。其中北京、天津、杭州、武漢、上海、濟南等地飯店平均支付價格超2019年「五一」假期的25％。

有不願具名的業內分析人士向澎湃新聞表示， 今年五一假期全國飯店價格普遍上漲，可以從供求兩方面來解釋：首先，在供給端，經歷了三年疫情，國內飯店供給大幅減少。按中國飯店協會的統計，截至2022年年初，國內飯店數量較疫情前減少了約8.6萬家，降幅約25％，客房總數較疫情前減少了約47萬間，降幅約24.7％。

其次，今年年初以來大陸國內商務旅行及旅遊度假需求出現了超預期的復甦（3月份鐵路日均客流量已經反超2019年同期），多個旅遊城市一季度的遊客接待量超過了2019年同期。與需求端的快速反彈相比，供給端的修復則需要相對較長的週期，而「五一」假期出遊需求集中釋放更加劇了當前供給不足的問題，尤其是熱門旅遊目的地住宿設施供給嚴重不足，價格上漲是必然的。

不過，該人士表示，也不必過於擔憂飯店價格問題。「在需求快速恢復的刺激下，飯店供給也在快速恢復中，國內中高端飯店一季度的開業量出現了翻倍增長，各大酒管集團也在開足馬力搶佔優質物業，開店數量每月都在增長。」該業內分析人士預計，下半年大陸國內住宿業將基本恢復到供求平衡的狀態，屆時飯店房價也有望結束劇烈波動狀態，基本回歸正常水平。

另一方面，若以「五一」價格較平日價格的漲幅（下稱「價格系數」）來看，今年大部分熱門目的地的價格系數並未高於2019年「五一」。

澎湃新聞從某在線旅遊平台的數據顯示，今年「五一」的熱門目的地中，包括無錫、常州、廣州、蘇州、紹興、西安、北京等在內的12個城市價格系數均低於2019年「五一」，也就是說，這些城市今年「五一」價格較平日價格的漲幅低於2019年「五一」。此外，上海、大理、深圳、成都、珠海、杭州等地的價格系數與2019年「五一」基本持平。

從今年以來飯店的整體價格情況來看，上述分析人士指出，儘管年初以來大陸國內各星級飯店平均房價同比漲幅較高，但主要是受2022年同期低基數效應影響，對比疫情前的2019年同期，飯店的平均房價基本可以被認為是回歸正常價格水平。

「以五星級飯店為例，2022年國內五星級飯店的平均房價僅為509.33元，同比下降8％，較2019年同期下降15％以上。疫情期間，一些熱門旅遊目的地的五星級飯店的預售價一度出現了『白菜價』，平均每晚售價甚至不及疫情前的三星級、四星級飯店的房價。」該人士表示。