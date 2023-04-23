4月7日，大陸國務院常務會議研究了推動外貿穩規模優結構政策措施。據澎湃新聞報導，今天（4月23日）在大陸國務院新聞辦舉行的「推動外貿穩規模優結構有關情況」國務院政策例行吹風會上，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文介紹了政策措施推出的背景和有關情況。王受文直言，今年中方外貿實現了「開門穩」，但形勢依然複雜嚴峻。

王受文表示，今年以來，外貿形勢非常嚴峻。大陸商務部與各地方、各部門密切合作，廣大外貿企業也採取一系列措施穩訂單開拓市場。一季度，中方外貿進出口實現了4.8％的增長，這是非常不容易的，實現了「開門穩」。但是必須看到，中方的外貿形勢依然複雜嚴峻，面臨不少困難和挑戰。

王受文表示，從外部環境看，外需的不確定性仍然是最大制約因素。4月，國際貨幣基金組織IMF對全球經濟增長率進行了下調，由2.9％下調到2.8％，認為發達國家經濟體增速放緩將非常明顯。大家也注意到，最近周邊國家的外貿下降幅度比較大。就中方來說，從去年10月份到今年2月份，外貿出口以美元計都是負增長。從經營主體來看，中方外貿企業也面臨一些制約因素和困難，比如去國外參展不方便、貿易風險還在上升、經營壓力增加等。

王受文表示，大陸商務部專門組織調研，到18個省市開展調查、研究，統籌當前和長遠，分析外貿企業訴求，會同人民銀行、海關總署等有關部門制定相關政策，提高政策的前瞻性和準確性，報告給國務院，國務院據此研究出台相關政策。這個政策分為兩大方面，一是穩規模，二是優結構。

王受文表示，在穩規模方面，有三個方面內容：

一是努力創造貿易機會。包括在國內廣泛恢復線下展，提高APEC商務旅行卡辦理效率，推進國際客運航班穩妥有序恢復等。另外，我們也請駐外使領館加大對外貿企業的支持，我們還將發佈有關國別貿易指南具體措施，這些措施旨在增加企業的貿易機會。

二是穩定重點產品貿易。包括幫助汽車企業建立和完善國際營銷服務體系，保障大型成套設備項目合理資金需求，加快修訂鼓勵進口技術和產品目錄。

三是穩定外貿企業。包括研究設立服務貿易創新發展引導基金二期，鼓勵銀行和保險機構擴大保單融資增信合作，積極滿足中小微企業對外貿融資的需求，加快拓展產業鏈承保等一系列具體措施。

王受文表示，在優結構方面，主要是兩個方面內容：

一是優化貿易方式。我們提出要引導加工貿易向中西部、東北地區進行梯度轉移；我們還將修訂邊境互市貿易管理辦法，支持粵港澳大灣區開展全球貿易數字化領航區發展；我們還指導相關商會協會來適應綠色環保要求，制定一些外貿產品綠色低碳標準，指導企業用好跨境電商零售出口相關稅收政策等。

二是優化外貿發展環境。我們提出了發揮好預警體系和法律服務機製作用，深入推進「單一窗口」建設，進一步便利出口退稅辦理，提升口岸通關效率，高質量實施已經生效的自由貿易協定，我們還將編髮重點行業應用指南。

王受文表示，商務部將會同地方和有關部門，密切跟蹤外貿運行情況，做好形勢分析研判，抓好政策落實，發揮好政策組合拳作用，穩住外貿規模，在此基礎上進一步優化對外貿易結構，為企業賦能，為企業抓住機遇、開拓市場，為鞏固經濟向好態勢多作貢獻。