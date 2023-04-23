彰化縣長王惠美昨天接駕時，也有準備讓媽祖賜福過的壓轎金，今年共有2萬份，24日彰化縣各戶政事務所、縣府服務台開放民眾索取。（吳建輝攝）

今年參與遶境人數爆滿，因此要搶到壓轎金更加困難。（吳建輝攝）

大甲媽壓轎金是每年信眾必搶，希望能夠祈福、避凶得到媽祖保佑，過去僅能透過有擺設香案的宮廟，接駕團體才能拿到，彰化縣長王惠美昨天接駕時，也有準備讓媽祖賜福過的壓轎金，今年共有2萬份，24日彰化縣各戶政事務所、縣府服務台開放民眾索取。

據傳壓轎金功能很多，包括保平安，小孩子收驚，甚至治病等等，由於必須是要經過媽祖神轎壓過的金紙，因此數量不多，每年爭搶信眾都會跟著繞境隊伍旁爭搶，不過今年參與遶境人數爆滿，因此要搶到壓轎金更加困難。

彰化縣長王惠美22日率領縣府團隊，在縣境擺設香案親自接駕，王惠美特別將壓轎金拿出來與縣民分享，希望大家都能夠得到媽祖的保佑，23日下午1點開始，在縣府各戶政事務所、縣政府服務台等地，讓民眾免費索取。

王惠美表示，過去大家為了壓轎金擠破頭，今年彰化一樣貼心準備壓轎金，讓民眾免費索取，在媽祖停駕後，將壓轎金裝入平安福袋，她相信大家的虔誠媽祖可以感應到，也希望媽祖能夠保佑士農工商都平安發財，風調雨順、並且疫情能夠早日消退。

壓轎金怎麼用，民俗專家說壓轎金可以先供奉在家中神桌上，或放置清淨處，用紅包袋收起來可以祈求平安，也可以用來收驚，張貼在門口也可以有避邪的作用，另外若有急事想要尋求媽祖加持，可以在家點燃清香，對天或向大甲方向，請大甲媽駕臨訴說，祈求媽祖保佑。