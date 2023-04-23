高雄一間養生館的金姓推拿師，前年替女顧客A進行大腿外側刮痧拔罐療程，趁機自慰射精在A女臀部上，企圖用毛巾擦去粉飾太平，但女客人發覺臀部溫熱還聞到精液的味道，當場報警。一審法院依犯對受照顧之人利用機會猥褻罪，處有期徒刑1年。案經上訴，高雄高分院駁回上訴，給予緩刑4年，另須參加3場法治教育。

判決書指出，金男為高雄市某間養生館的推拿師，平日以經絡穴道推拿、刮痧、拔罐等傳統民俗療法為業，去年4月某日晚間A女前往該處消費，由金男協助進行刮痧拔罐的療程，金男指示A脫掉褲子以便進行大腿外側刮痧。

豈料，金男利用A女趴在按摩床接受服務，趁機在推拿臀部穴道時自慰，並射精在A女的臀部上，A女發覺臀部有溫熱感，金男則突然將熱毛巾蓋住她的屁股，當她拿開毛巾時還聞到男性精液的味道，A女覺得狀況不對勁便立刻報警處理，全案才曝光。

對此，金男坦承有從事推拿師工作並替A女拔罐，但辯稱按摩拔罐時需要使用按壓式精油，他都先按在手上，所以精油會溫溫的，那次可能是按太大力，不小心噴濺到A女內褲上，且當天早上上班前他有夢遺沒換內褲，可能是他的手碰到精液，按摩時不小心沾到A女等語。

一審審理時，法官認為A女的證述始終如一，沒有前後矛盾也沒有猶豫不決，故採信A女說詞，綜合其他證據認定金男的確有猥褻行為，認為金男欠缺對他人身體及性自主權的尊重觀念，造成A女身心受創，依犯對受照護之人利用機會猥褻罪，處有期徒刑1年。

案經上訴，高雄高分院審理時，法官考量金男已經與A女達成調解，A女也表示願意寬恕金男，也替其向法院請求緩刑等情狀，最終予以緩刑4年，期間付保護管束，另須參加3場法治教育。可上訴。