中國人民銀行（大陸央行）國際司司長金中夏表示，人行持續優化跨境貿易人民幣結算環境，去年全年，貨物貿易中的跨境人民幣結算規模年增37％，佔比提高到19％。

金中夏23日在大陸國務院新聞辦舉行的推動外貿穩規模優結構有關情況的吹風會上作前述表示，他還說，人行採取了很多措施，做好金融支持穩外貿工作。

金中夏介紹四項重點工作，首先，人行採取的措施是降低實體經濟融資成本。他說，2022年，中方企業貸款加權平均利率較上年同期下降34個基點，僅4.17％，這在歷史上是比較低的水準。

第二，引導金融機構加大對小微和民營外貿企業的支持力度。截至2022年末，普惠小微貸款餘額年增24％，達到24兆人民幣。

第三，人行指導金融機構為外貿企業提供匯率風險管理服務，減免了銀行服務中小微企業相關外匯交易手續費。去年全年，企業套保比率較上一年提升了2.4個百分點，達到了24％，中小微企業規避匯率波動風險的能力進一步提高。

第四，人行持續優化跨境貿易人民幣結算環境，提高跨境貿易便利化水準。去年全年，貨物貿易中的跨境人民幣結算規模年增37％，佔比提高到19％，比2021年提高2.2個百分點。