媽祖的先鋒「報馬仔」打扮捲起褲管一高一低，表示人生坎坷，不道人長短；腳貼膏藥，不揭人瘡疤。（楊登嵙提供／張妍溱台中傳真）

農曆三月「瘋媽祖」每年媽祖遶境出巡，「報馬仔」就是媽祖駕前的先鋒，繞境期間，「報馬仔」沿途敲鑼，告訴信眾遶境隊伍即將抵達，他還肩擔整理隊伍之責，準時完成任務，民俗專家並進一步解析媽祖文化意義。

民俗專家楊登嵙說，報馬仔每項附掛物皆有其文化意涵和精神，說明如下：

1、紅纓帽：為笠帽，清朝尖哨兵所戴的帽子，報馬仔戴上此帽後，期望能體認軍令如山、軍紀嚴謹，擔任者應嚴守崗位，認清本份，不可怠慢。戴在頭上是頂天立地，負責盡職。

2、老花眼鏡：戴上能認清並看透人世間是非曲直，以明辨是非，另一意為看破世間情。

3、無仁眼鏡：無鏡片閩南語稱無仁，隱喻做人不可目中無人。

4、八字燕尾：鬚諧音「言非虛」，寓意言而有信。燕子每年定期回來築巢繁殖後代，表示誠信，鬍鬚與於嘴唇之上，乃說話之處，隱喻為言而有信。另外口有鬍鬚，口為頭，長辮有尾，勉勵做人要有頭有尾賺家伙，不可半途而廢。

5、旱煙桿：報馬仔休息時會抽旱煙，口中「含煙」與閩南語「感恩」諧音，勸化世人常存感恩的心。

6、煙袋：煙是香火，隱含媽祖「知足、長善、感恩、惜福」濟世精神，要代代相傳。

7、反穿羊襖：報馬仔須長途跋涉非常辛苦，反穿為背面，「背」與「備」諧音，「熬」與「襖」諧音，故曰「備受煎熬」；「備受煎熬」可以知人情冷暖，並帶給他人溫暖，「無私送暖」。

8、銅鑼：「鑼」與閩南語「勞」諧音，報馬仔的工作是勞心又勞力，「銅鑼心」喻為「同勞心」，同心勞心勞力。

9、肩荷長紙傘：「雨傘」與「語善」諧音，「長傘」與「長善」諧音，「紙傘」與「直善」諧音，勸世人要長期行善、做人正直、和善積德。

10、韭菜：「韭」諧音「久」，「長長久久」，表示友情、感情、恩情，永無止盡，天長地久之意。

11、錫壺：「錫壺」諧音「惜福」，懂得「惜福祈福」。

12、壽酒：「壽酒」諧音「壽久」，喝壽酒可長命百歲。

13、豬足：「豬足」與閩南語「知足」諧音，意涵後代子孫應懂得知足常樂的道理。

14、紅線：報馬仔所攜帶的紅絲線原本是報馬仔用來綁豬腳及其他物品東西，改為未婚男女求取婚緣感情的「姻緣線」也可給小朋友或大人戴在手上保平安。

15、上下鈕扣錯扣：不計形象，歡喜做甘願受。

16、捲起褲管一高一低：表示人生坎坷，不道人長短。

17、腳生瘡疤：此處不但暗喻「勿揭人瘡疤」，告誡人們要記取每一次的失敗經驗，不再重蹈覆轍犯下相同錯誤。三處瘡疤代表天知、地知、我知，用來規勸世人為人處事不僅天知、地知，更重要的是自己內心要知。

18、腳貼膏藥：不揭人瘡疤。

19、單腳穿草鞋：犧牲奉獻，不計酬勞，勤於做事，即使鞋子掉了也渾然不知，等到休息時才發現掉一隻；而另一足赤腳，暗指世路不平，自己的路要自己去走出來。

20、赤腳：腳踏實地。