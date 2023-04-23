台中市主委盃跆拳道錦標賽暨選拔賽23日登場。（台中市運動局提供）

跆拳道是台中市運動重點發展項目之一，「台中市主委盃跆拳道錦標賽暨全國少年盃台中市跆拳道代表隊選拔賽」23日在中港高中體育館舉行，齊聚台中市350名菁英好手，力拚代表台中市進軍112年全國少年盃，運動局鼓勵年輕選手持續在全國性賽事為台中爭光。

運動局長李昱叡表示，去年世界跆拳道品勢錦標賽中華隊表現精彩，其中榮獲公認品勢男子團體項目30歲以下組金牌的張宸帛、公認品勢女子個人組12至14歲組銀牌的張以諠、公認品勢男子三人組12至14歲組銀牌的吳宜宸皆為台中選手，顯示台中市跆拳道運動耕耘有成。

今日上午台中市350名菁英好手齊聚中港高中體育館，力拚代表台中市進軍全國少年盃，台中市政府運動局科長林宜萱到場，鼓勵年輕選手勇於發揮、再創佳績。

此屆主委盃分為對打選拔組、品勢選拔組、品勢個人組、國小色帶對打組，參與對打選拔組獲前兩名將入選代表隊，品勢選拔組個人賽前三名、團體組冠軍及配對組第一名同樣可代表台中挑戰全國賽，賽事匯聚台中頂尖好手，盼選手們全力以赴，在賽場上大放異彩。

運動局說明，感謝主辦單位台中市體育總會、台中市體育總會跆拳道委員會與市府共同攜手舉辦各項賽事，未來市府將持續與中華民國跆拳道協會等團體合作，辦理全國跆拳道品勢錦標賽、全國中等學校跆拳道錦標賽、市長盃、議長盃、全國福爾摩沙盃等賽事，以賽代訓，培養基層跆拳道好手，全力推廣跆拳道運動。