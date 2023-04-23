日本朝日新聞報導，在吉布地待命的3架運輸機，分別是4月21日起飛的C-130及C-2運輸機，跟4月22日起飛的KC-767空中加油及運輸機。

至於選擇在東非的吉布地待命，則是因為自衛隊在此設有據點，一直以來被用來參與吉布地外海亞丁灣的國際打擊海盜活動。自衛隊據點距蘇丹首都喀土穆（Khartoum）直線距離約1200公里。

目前滯留蘇丹的日本公民約60人，成員包括非政府組織、日本國際協力機構（JICA）、日本大使館相關人士及其家人等。

日本放送協會（NHK）報導，除了日本，包括美國等國軍隊都在吉布地設置據點，4月22日在當地國際機場也可確認數架看似軍機的航機。

長年在喀土穆致力提供當地醫療與教育等協助的日本非營利組織Rocinantes理事長川原尚行在日本時間今天凌晨受訪時說：「光是看到自衛隊航機飛到非洲大陸，真的讓人感到安心且開心。」

川原說，4月24日停火約定結束後的攻擊可能會變得激烈，所以如果要展開撤僑行動的話可能只有今天一天有機會，「期待今天停火約定能被履行，讓自衛隊運輸機能飛來（蘇丹）」。

至於喀土穆目前狀況，川原說，今天雖然比昨天來得安靜，但當窗外傳來驚人聲響往外看時發現是轟炸機，「我想可能沒有完全停火」。

蘇丹自從2021年10月發生軍事政變後，國家就一直由軍人統治。在軍事統治中的兩名盟友柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）和達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo，又名赫梅蒂Hemedti）如今反目成仇爆發內亂，至少已有350人在兩人的權力鬥爭中喪生。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120423