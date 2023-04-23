韋能能源舉辦雲林新興電廠開幕啟動典禮。新興電廠為全台最大太陽光電島，占地226公頃，以68萬片太陽能模組打造，裝置容量達272MW，年發電量達4億度，每年可提供9萬用戶家庭用電，為全台單一案場最高發電量。新興電廠正式啟用後，於發電尖峰期間，全台每25度綠電就有1度來自新興電廠，將成為台灣能源轉型的強而有力支持。

韋能能源自2019年向經濟部工業局承租雲林新興離島工業區，近4年期間將雲林離島工業區打造成為全台最大的太陽能案場，引領工業區邁向低碳未來。至今已在全台灣成功打造7座已商轉的太陽光電廠。

總統蔡英文出席雲林新興電廠啟用典禮表示，很開心能夠見證台灣最大光電島開幕，韋能能源新興電廠的啟用象徵台灣綠能轉型的全新里程碑。2050淨零碳排是全世界，也是台灣的目標。台灣碳關稅將在今年11月起實施，接下來，政府將逐步推動100%使用綠電，預估營業額高達5兆。目前已經有25家企業加入RE100，數百家的企業提出綠電需求，帶動能源產業鏈上下游同時受惠與上兆元的投資，台灣將透過淨零低碳發展帶動產業就業新機會，發展再生能源刻不容緩。

韋能能源總部執行長Nitin Apte表示，台灣是亞太區域再生能源的關鍵戰略市場，韋能能源更以台灣2050淨零碳排目標為己任，很開心看見台灣朝向能源轉型願景穩定邁進，韋能能源作為具有建設資源與實績的開發商，未來也將持續開發全方位的永續能源案場，成為加速台灣能源轉型的有力支柱。

2023年全新啟用的雲林新興電廠以68萬片太陽能板與9萬支基樁打造，以全台日照量第一的雲林日照現況調整角度，為全台首家民營業者採用雙面發電模組技術、打造正反兩面發電太陽能板，平均發電功率較一般太陽能板提升2%至4%，使發電量獨步全台，並得以提供更穩定的綠電。

韋能能源著力於在地案場、社區與環境的平衡發展，雲林新興電廠施工尖峰期間投入約600名人力，其中50%為雲林在地居民，以綠能產業帶動地方就業發展；施工期間亦提供合作廠商高達2,121小時的線上與實作培訓，同時聘請第三方單位進行環境和生態監測，規劃大型工程車輛路線，減少交通震動、噪音對在地生態與居民生活的影響。以產業、教育、生態與社區多方經營。