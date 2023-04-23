釋迦牟尼佛聖誕將至，新北市佛教會今邀集新北市各僧眾於新北市三重綜合體育館舉行「浴佛節慶典大會」，新北市副市長劉和然特別前往會場浴佛，祈求佛陀福澤社會、消弭災難，並保佑市民平安健康。

農曆四月八日為釋迦牟尼佛聖誕，各佛寺道場啟建浴佛法會，以感念佛恩。劉和然表示，新北市佛教會秉持佛陀憐憫關愛眾生百姓的精神，每年舉行佛陀聖誕浴佛慶典，祈求佛陀憐憫蒼生、保佑護民，並透過浴佛活動讓民眾有機會認識佛陀聖誕的意義，將佛陀的慈悲精神廣為發揚。

劉和然也特別感謝佛教會每年捐贈善款予市府統籌幫助社會及弱勢團體，2020年捐贈121萬5千元防疫基金，2021年則捐贈115萬元善款予市府作為弱勢家庭及銀髮關懷服務，今年亦捐贈100萬元善款給新北市好日子愛心大平台作為照顧弱勢使用，將佛陀的慈悲化為實際的行動，為社會帶來正向善念。

新北市佛教會理事長如乘法師表示，佛教是世界三大宗教之一，有近4億信仰人口，在台灣也是重要信仰之一。相傳佛陀誕生時，九龍吐水為其沐浴，人天共同慶祝佛陀誕生，因此佛教信徒便以香湯盥洗佛像，慶賀佛陀聖誕，故佛誕節又稱浴佛節，是全世界佛教信徒的重要節日。

民政局長柯慶忠表示，感謝新北市佛教會響應市府防疫、社福政策，不僅讓市民朋友受惠，更讓民眾有感。今年是釋迦牟尼佛2567年聖誕，感謝眾寺院一同為社會四方的努力，目前疫情已有趨緩情形，祈願佛陀憐憫眾生，疫情止息。

民政局表示，隨著佛誕日將至，新北市各大寺院陸續舉辦浴佛法會，蘆洲湧蓮寺擇於農曆四月四日舉行，農曆四月八日佛誕節當天則有林口竹林山觀音寺、板橋接雲寺，歡迎信眾踴躍參加。

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