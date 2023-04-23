速食店龍頭麥當勞近年來多次調整售價，一名網友表示，麥當勞的優惠和過去相比較少，推出的餐點也逐漸精緻化，如未來肉或安格斯牛肉堡等，問「麥當勞到底在幹嘛？」貼文引發兩派人討論，一派人說「已找不到吃麥當勞的理由」、「要吃精緻我不如吃摩斯」等；另一派人則是大讚安格斯系列的品質，「狂勝摩斯所有漢堡」。

原PO今（23）日於PTT八卦板指出，現在麥當勞一直在推未來肉或安格斯牛肉堡等看起來較高級的食物，甚至還有五星級自由配，從食物、行銷策略到餐廳整體都是如此，感覺麥當勞想改走精緻路線。

原PO表示，以前的麥當勞有折價券等優惠，現在不僅折價券消失，也沒有任何優惠代碼可折抵，App集點活動也變成35天才一次，「幾乎是廢掉了，我看50元的1＋1也快消失了，毫無優惠可言。」

原PO說，大部分想吃麥當勞的人只是想吃速食店，輕鬆省錢吃快樂肥宅餐而已，「麥當勞一直往精緻路線靠攏，優惠都沒了，到底在幹嘛？」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「除了Oreo冰旋風買一送一和單點蛋捲冰淇淋外，已想不到任何去吃麥當勞的理由」、「麥當勞自從轉手台灣人經營就爛掉了」、「台灣麥當勞就是向日本麥當勞看齊啊！營收差就漲價」、「要吃精緻我不會去吃摩斯？」

留言中也有不少人不以為意，「不爽不要吃」、「推高價餐點只是多一種選擇，你可以點原本的」、「沒！安格斯系列品質是真的不錯，狂勝摩斯所有漢堡」、「看不慣就抵制不買啊！反正真的沒人買就市場淘汰，我看家附近的麥當勞還是滿多人啦」。