高雄前鎮1名6旬婦人日前在網路認識一個自稱在國外的華裔男子，照片上的男子高又帥，對婦人關懷備至，待女方身陷情海後，誆稱可幫忙投資，將來可以共度餘生，婦人為此解除160萬定期存款，還謊稱是要給女兒使用，沒想到隨後就到交易所準備買虛擬貨幣，警尾隨及時阻止。

前鎮警分局前鎮街派出所日前接獲轄內銀行通報，有筆疑似詐騙的異常資金提領，警方到場後，一名63歲的康姓婦人急著要解除160萬元的定期存款，婦人看到警方前來，顯得相當不耐煩，稱是要給女兒新家裝潢要用的，認為員警管太多，堅持不需要協助，領完現金後便騎車離去。

警方擔心婦人會將這筆現金交付給詐騙集團，跟隨婦人，最後竟跟到了虛擬貨幣交易所，員警立刻箭步入內，並告知交易所員工立即停止交易，阻止她將現金換成虛擬貨幣。

原來這名婦人於網路認識1名華裔男子，對方照片高又帥，聊天一陣子後，說可以幫忙投資，賺取高額的獲利，未來就能一起過好日子，她才將積蓄換成虛擬貨幣去投資，可以賺取高額的獲利，殊不知這僅是詐騙集團的話術，經警方苦苦相勸後，她才決定結束交易。