中國大陸於2021年9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文今日強調，中國有意願並有能力加入CPTPP；加入CPTPP符合中國利益，也符合所有CPTPP成員利益。

大陸國務院23日上午舉行政策例行吹風會，介紹推動外貿穩規模優結構有關情況。王受文談及中國加入CPTPP一事時表示，中國有意願加入CPTPP。他舉例，習近平多次在重要的國際會議場合強調，中國將積極推動加入CPTPP；中共二十大報告與去年的中央經濟工作會議也提到推動加入CPTPP。

王受文也表示，中國有能力加入CPTPP。他指出，中國對CPTPP的所有條款進行了深入研究，評估了加入CPTPP要付出的代價和帶來的收益，中方認為，中國有能力履行CPTPP義務。

王受文補充，實際上，中國已經在一些自貿試驗區、自由貿易港對照CPTPP的規則、標準、管理這些方面的高標準義務，進行先行試點、試驗，條件成熟以後，還會在更大範圍進行推廣。「所以我們是有能力來履行CPTPP義務。」

王受文強調，加入CPTPP符合中國利益，符合所有CPTPP成員利益，也符合亞太地區甚至世界經濟復甦的利益。對於中國來說，加入CPTPP有利於進一步擴大開放，深化改革，推動高質量發展。

他指出，對於CPTPP成員來說，中國加入意味著CPTPP成員國的消費者增加三倍，這對他們來說是巨大的市場准入機會，GDP總量擴大1.5倍。所以，中國加入符合11個CPTPP成員的利益。

王受文最後說，亞太自由貿易協定有兩個輪子，一個是「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），一個是CPTPP，中國是RCEP成員，如果中國加入CPTPP，有助於這兩個輪子進一步向前推動，有助於亞太自貿協定推進，「這對整個地區的區域經濟一體化、對於我們本地區的產業鏈、供應鏈穩定、安全、可靠和高效至關重要」。