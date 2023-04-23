北台中家扶中心28日在東豐自行車綠廊辦理親子共騎及闖關宣導活動，邀請民眾「用愛包圍：杜絕網路性剝削、全民兒保特攻隊」。（北台中家扶中心提供／陳淑娥台中傳真）

台灣去年平均每天有27名兒少遭遇不當對待，家扶基金會推動《428兒保日》邁入第11年，北台中家扶中心23日於東豐自行車綠廊辦理親子共騎及闖關宣導活動，邀請民眾一起「用愛包圍：杜絕網路性剝削、全民兒保特攻隊」，幫助孩子邁向更好的明天Better Tomorrow！

北台中家扶中心主任劉正文表示，隨著網路平台多樣化，孩子容易接觸網路資訊，若家長未能在身旁陪伴引導，恐無法及時關注孩子在虛擬世界的動態及人際交友狀況，呼籲家長們放下手機，用實體陪伴來減少孩子使用網路的時間。

根據衛福部最新資料，台灣去年平均每天27名兒少遭遇不當對待，其中遭「性不當對待」比例3年內激增逾兩倍；同步了解兒少性剝削案件，逾7成為使用網路作為犯罪媒介。家扶基金會推動《428兒保日》邁入第11年，藉由網路兒少性剝削議題關注，呼籲大眾重視虛擬世界的兒少安全。

北台中家扶中心今在東豐自行車道起點開始，沿途至0蛋月台辦理闖關宣導及親子共騎，讓民眾一起透過遊樂方式自然學習，提升兒童保護概念與親子關係，邀請大家一起正視網路性剝削所潛藏的危機端倪，活動中透過情境辨識與模擬，教導兒少有效防止惡狼入侵。

《428兒保日》主要呼籲對各種形式的兒虐零容忍，更期望每個孩子都能平安快樂成長。除實體活動外，28日至5月31日於家扶基金會FB、IG也發起「兒保賓果挑戰」，民眾透過網路一起串聯「杜絕網路性剝削、全民兒保特攻隊」，邀請民眾線上響應並點名好友接力。

民眾也可以透過捐款支持「用愛包圍」，購買『My Melody x 家扶WaWa野餐三件組』聯名義賣品，所得全數用於兒童保護服務經費，一起幫助受虐的孩子修復傷痛，詳情請上網搜尋https://cp.ccf.org.tw/。

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