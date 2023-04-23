台中市議員黃馨慧說，台中市充電樁設置只符合自治條例最低標準，市民感受不到市府鼓勵「棄油轉電」的善意。(黃馨慧提供)

台中市議員謝志忠說，和平區的5處充電站都位在私人飯店內，對電動車使用者很不友善。(謝志忠提供)

台中市議員李文傑呼籲，要推廣無汙染運具，市府應做好配套措施。(李文傑提供)

隨著環保觀念普及，近幾年電動車數量每年以50至60％的比例成長，但多名台中市議員認為，台中市的充電站及充電樁規畫期程趕不上電動車增加速度，以全市有300樁充電樁來說，其中部分位於私人飯店、無法供多數人使用，且有些行政區連1樁都未設置，要求市府提前部屬並均勻分配。

台中市府交通局表示，目前在全市各公有停車場設置的充電樁已達300樁，數量僅次台北，明年預計公有路外停車場充電樁數量可達各場次停車格數的1至2％，未來也將持續爭取經費增設。

議員謝志忠說，台中市截至2月有4876輛電動車，若以每年增加的速度計算，預計2025年將提高至1萬3000輛，但全市目前僅300樁充電樁，且包括霧峰、大安等區連1樁都沒有，新社、石岡、龍井等區也只有1樁，甚至和平區的5處充電站都位在私人飯店內，對電動車使用者很不友善，要求交通局提出3年計畫，打造友善電動車環境。

議員黃馨慧指出，根據《台中市發展低碳城市自治條例》規範，車位達50格以上的停車場應設1處以上充電設備，目前全市格位50個以上停車場有151處，設有充電樁共300樁，竟只符合自治條例的最低標準，且常出現占用，讓市民感受不到市府鼓勵「棄油轉電」的善意。

議員李中舉特斯垃電動車款為例，他說，大陸之前電動車大降價，引發然油車大甩賣，全世界將加速迎接電動車時代來臨，但市府針對充電樁的建置速度無法跟上此速度，交通局應超前部署，都發局也應針對公寓大廈加強推廣設置。

議員李文傑也呼籲，要推廣無汙染運具，市府應做好配套措施，且充電樁設置要足夠，尤其應針對觀光景點及交通節點增設。

交通局指出，目前公路總局已在研擬電動車格快慢充設施設置補助計畫，將積極爭取中央經費補助，另也利用停管基金、環保空汙基金等籌編經費，同時鼓勵停車場委外業者與能源業者異業合作、提升設置意願；初步估算，台中市明年獲行政院補助部分將可設置慢充387支、快充54支。