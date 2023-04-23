高雄小港區社教館外22日舉辦動漫活動，網路上卻傳出有陌生男子在場發送糖果，指糖果裡有玻璃渣，還有人因此送醫等內容。昨日警方巡視並未發現發糖果的人，並初步以毒品檢驗試劑檢驗無毒品反應。社教館23日回應，發放糖果的當事人是當天參加活動的民眾，與動漫公司無關；全案已由警察單位調查澄清，且並無PTT所描述的情形。

小港區社教館昨日舉辦動漫同人展，有名網友臉書發文指出，身穿白上衣牛仔褲、綁低馬尾、戴黑框眼鏡的男子，抱著一個大糖果罐發送糖果，還提及糖裡有玻璃渣，有人食用後送醫，文章一出，引發大批網友議論，且不斷被轉發。

轄區小港分局表示，確實有接獲民眾報案動漫同人展場外有不明人士發糖果包，警方到場未發現發放糖果的人，查訪部分拿到糖果的民眾，表示食用後身體尚無不適症狀，經初步以毒品檢驗試劑檢驗糖果包內糖果顆粒後，未有任何毒品反應，打開檢查也未發現任何疑似玻璃渣狀況，經查訪小港醫院急診室，也未有誤食玻璃渣或異物送醫的病患。

社教館表示，發放糖果的當事人是當天參加活動的民眾，與動漫公司無關；全案已由警察單位調查澄清，且並無PTT所描述的情形。

經警方調查發文者真實身分，通知范姓少女到案說明，並查訪其他關係人，表示該送醫是朋友間的玩笑話，並無不法意圖，全案依社會秩序維護法第63條第1項第5款移請裁處。至於該名男子，警方已掌握身分，因為初步驗無毒品反應等違反事證，通知他到案說明。