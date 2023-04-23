吳佩慈當年以「九頭身美女」頭銜出道，不過她在2014年為了富商紀曉波全面暫停事業，之後為他陸續生下2子2女後，便幾乎從演藝圈銷聲匿跡，鮮少在社群平台分享近況的她，近來罕見發出多則返台後與好友相聚的照片，接著開心表示：「我好久沒笑得那麼誇張了」。

吳佩慈淡出演藝圈後，便將重心放在家庭上，鮮少在螢光幕前曝光，就連私生活都相當低調，不過昨(22日)突然PO出一系列返台後與友人合照，只見陳建州與范瑋琪賢伉儷，以及黃丹尼老婆楊晴瑄等人，都出席這場聚會，只見眾人對著鏡頭露出燦爛笑容，為這次難得相聚留下回憶，吳佩慈除了感謝黑人夫婦投食，更開心表示：「我好久沒笑得那麼誇張了！地獄梗（哏）」。

吳佩慈PO出與眾好友的聚會合照。（圖／吳佩慈IG）

陳建州事後也PO出當天聚會照片，只見數張美食照讓人看得食指大動，接著附文寫下：「4位美麗的媽媽，如果這攤帶孩子來的話，總共有會有11個孩子一起鬧」，接著強調：「母親真偉大，所以媽媽們最該放鬆！Respect」，對此，網友紛紛回應：「每一個拍照的男人，背後都有一個不為人知的故事，壓力不小」、「范姐的姐妹會~應是星光閃閃」、「黑人哥是提早慶祝母親節嗎」。

吳佩慈雖鮮少在螢光幕前曝光，向來總是二話不說力挺好友的她，先前大S爆出吸毒醜聞時，她立刻跳出來澄清：「真的是累一點都癲癇發作，怎麼可能吸毒！早年有一次我們上完瑜珈課後去吃飯，她直接在餐廳就癲癇發作，緊急叫救護車送，生完孩子後身體更加不好，至今發作無數次」，力挺好友的動作讓不少網友讚爆。