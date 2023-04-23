潑湯影片曝光！ 台中KTV2女打架 一女遭扯髮拖行熱鍋直接淋頭

台中一名在八大行業工作的孫姓女子，疑因積欠2萬債務，在某KTV內調解，一言不合大打出手，甚至遭陳姓女子潑熱湯，一度住進加護病房，震撼外界。「含羞草日記」團長草爺（江治緯）心疼孫女，願意免費幫忙修護面容，獲得網友盛讚；稍早他再度為該案PO文發聲。

草爺昨（22日）在IG限時動態表示，一醒來看到自己上新聞，留言突暴增，感謝大家的關心，接著談論潑湯事件，認為所有事情都是一體兩面，不討論是非多錯，而他願意幫忙的初心，是希望能盡可能復原孫女的燒燙傷，「被超過105度的熱湯潑灑到，任誰都會受不了。」

草爺謙虛地表示，不覺得自己在做善事，因為本身有兒女，總會將心比心，同時感嘆雖常做公益，但世界很大、人類很小，「能幫到、能回饋這社會的，我們也是竭盡全力、不留餘力，就別再說什麼誰誰誰你們怎麼不去幫這種事了。」最後，草爺期許大家的初心能簡單點，也謝謝外界的支持，希望事件能妥善處理、世界和平。

草爺說已跟孫女聯絡上，也看過傷勢照片，「我看是整個水泡，醫生說可能要植皮，我覺得心是痛的，有透過朋友跟她說，請她不要擔心，等她傷好到差不多的時候，我這邊醫美診所會協助她做除傷疤。」表示看了這些照片，跟投資的醫美中心的執行長討論，雖然不可能100%好，但他們只能盡全力，並希望這個社會能少一點謾罵及仇恨。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。