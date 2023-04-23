台南市政府環保局學甲區清潔隊員賴啟豪、陳福成清運大型家具時，發現價值約2萬元的絕版鈔票和飾品。（台南市政府環保局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府環保局學甲區清潔隊員賴啟豪、陳福成清運大型家具時，發現價值約2萬元的絕版鈔票和飾品，立即回報並至警局報案。巧合的是，這已是賴啟豪第2次清運或處理廢家具時拾獲金飾，有如過路財神；他說，上次撿到金飾很快就物歸原主，這種「行善」的感覺很好。

根據市府環保局統計，台南平均每2、3個月就會發生一次丟垃圾「順便」把貴重珠寶丟進垃圾車、排出汰舊家具時忘了把現金及首飾拿起來等小插曲，清潔隊員將心比心，往往都能替民眾找回失去的寶貝，讓失主感激不已。

學甲區清潔隊員賴啟豪、陳福成昨日清運家具時，一車共載了3戶的家具，竟拾獲黃金戒指、銀項鍊、玉鐲等及好幾張絕版的百元、五十元紙鈔和日幣，預估價值約2萬元，2員隊員報警後致電家戶確認，雖未找到失主，後續交由警方依法公告。

學甲區清潔隊長吳順麗說，尚未找到失主讓事件圓滿落幕，但隊員拾金不昧的精神仍值得嘉許。

環保局長許仁澤表示，將對拾金不昧的同仁敘獎，也期勉清潔隊員繼續做好為民服務工作，提供更優質的服務。