有網友在臉書社團上貼出照片，指新竹市中央公園一處溜滑梯前方沙坑竟被插了兩根「條狀異物」。（翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，並貼出照片，指新竹市中央公園一處溜滑梯前方沙坑竟被插了兩根「條狀異物」，若孩童溜下恐直接撞上受傷，痛批根本是「暗殺公園」。市議員劉康彥也在臉書指出，警方認為有安全疑慮，到場了解後確認是兩根「樹枝」，研判有人惡作劇，已經馬上排除並覆土。

有網友拍下新竹市中央公園一處溜滑梯前方沙坑竟被插了兩根「條狀異物」的照片，並在臉書社團發文指出，「這也太狠了吧，暗殺公園喔」，發文一出引發熱議，11小時就吸引3000人按讚。

市議員劉康彥也在臉書關心此事，他指出，今凌晨4點多，該轄區員警網路海巡，看到此篇文章後，認為現場有安全疑慮，隨即到場了解。經確認，是兩根「樹枝」，研判是昨晚有人惡作劇，或一時好玩未復原，當下馬上排除並覆土，市府城銷處今早也派員至沙坑清潔。

網友也紛紛留言，「好危險沒有很好笑…」、「這照片看來已經造成生命危險的可能了，把這種狀況當有趣，真的是很不ok」、「這太惡劣了，萬一真的有人因此受傷可不是開玩笑的....」、「兒童一個不小心可能就是殘疾一生，希望有當地的人幫忙報警」。