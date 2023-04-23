小安在職訓中心與同儕實習。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市教育處為了讓義務教育後未持續就學或就業的青少年，能找到自己興趣妥善規畫自己的人生，學生輔導諮商中心與教育部青年署合作推行「青探號」方案，會透過輔導會談、生涯探索課程、社區師傅、工作體驗及家訪等措施，協助學生找到定向。教育處表示，本市「社區師傅」輔導策略成效佳，孩子到店家實習工讀後，更容易立定生涯方向，選擇適性升學或就業，市府開辦至今已服務超過100位孩子。

教育處表示，市府的「青探號」方案，每年平均服務20位孩子，開辦至今已服務超過100位孩子。其中的成功案例「小安」（化名）從小個性內向、容易焦慮，緊張流手汗，不容易與同學產生互動，因此在學期間經常請假逃避上課，也曾是在案的中輟生。國中畢業後，就未再繼續升學，經常待在家中沉浸在手機遊戲，過著日夜顛倒的生活。

教育處說，透過市府青探號專輔員嘗試與小安建立長期互信關係後，輔導員帶著小安加入青探號計畫，從生涯探索課程中找尋未來方向、參加社區師傅的職場體驗，從餐飲實作中逐漸培養出自信，經過計畫輔導員持續一年的陪伴及協助，讓小安從「籠中鳥」，改變心態，順利起飛。

學會積極面對未來挑戰的小安，目前已進入本市技職餐飲科就學，透過學習餐飲美味勇敢追夢。輔導諮商中心主任蔡欣宜表示，小安的改變很不容易，青探號針對學生設計的多元課程吸引他，讓小安從同儕中學到了共同學習、彼此鼓勵，又從服務中得到內心滿足與價值感，看見孩子從生命中灌輸力量，就是輔導人員最大的欣慰。

教育處長劉美蘭表示，青探號主要以國中畢業後，年滿15歲至18歲，未升學、目前未就業，生涯未定向之青少年為主要服務對象。青少年時期若長期處於定向不明，容易造成社會問題及人力資本的浪費，故亟需介入關懷輔導。青探號課程連結「社區師傅」，規劃職場體驗，與本市餐飲、美髮與汽修等20家廠商合作辦理，透過一對一職場體驗，不僅提供職業的技能，更培養孩子進入社會及職場的價值觀，也感謝社區師傅計畫的合作夥伴，有他們伸出溫暖的雙手牽住孩子們，也讓基隆更有愛。