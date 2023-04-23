花東縱谷國家風景區管理處鯉魚潭環境教育中心，開發新的環境教育課程「戀戀民俗植物」，利用2小時的時間，帶領民眾認識環潭步道兩旁植物的傳統應用，省思現代生活對環境的影響。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭是縣境內最大的內陸湖泊，依山傍水的環境孕育豐富的植物種類，滿足過去居民的日常所需，花東縱谷國家風景區管理處為讓當地傳統文化與技藝持續流傳，開發新的環境教育課程「戀戀民俗植物」，利用2小時的時間，認識環潭步道兩旁植物的傳統應用，省思現代生活對環境的影響。

鯉魚潭氣候舒適濕潤，具豐富植物族群，步道旁可見樹薯、香蕉樹、檳榔樹、青苧麻、密花苧麻、血桐、姑婆芋等早期原住民族生活所需的「民俗植物」，也有筆筒樹、台灣桫欏等大型樹蕨植物，不僅是遠古時代的孓遺植物，也是阿美族的傳統美食及太魯閣族早期蓋房子的柱材之一。

縱管處表示，距今千百年居住鯉魚潭周邊的居民，在沒有現代化工具和用品的情況下，生活均依賴「民俗植物」，如今隨科技進步，多數生活用品都是石化製品，與這些植物的連結也逐漸消失。

因此，縱管處鯉魚潭環境教育中心為讓民眾認識先人的生活自然智慧，利用2年多的時間，調查潭邊的植物資源，開發 「戀戀民俗植物」環境教育課程教案並培訓宣講師，課程經環境保護署通過審核，即日起開放線上預約。

縱管處表示， 「戀戀民俗植物」是套適合國小3年級以上的2小時免費環境教育課程，除學校及機關團體可預約報名，民眾也能組親子團前往體驗，同時還能搭配預約「阿美族傳統文化與民俗植物應用」付費課程，將可愛的手作樹皮貓頭鷹小吊飾帶回家。

縱管處長郭振陵表示，當民眾到鯉魚潭旅遊時，除能透過環教課程認識「民俗植物」的應用與古老傳說，也能走訪花東地區少數僅存的「民俗植物」特色商店，讓傳統文化技藝持續保存。

縱管處提醒，環境教育相關課程需提前15日預約，報名資訊可參考縱管處環境教育網（ https://theme.erv-nsa.gov.tw )，或電洽鯉魚潭遊客中心(03)-8641691諮詢。