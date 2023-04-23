國民黨台北市議員柳采葳指出，北市現有81家公辦民營托嬰機構，31家今年底合約將屆滿，其中多處更已表達無意願續約，要求社會局盡快尋找新單位承接。（本報資料照片）

台北市各家公托候補人數大排長龍，破百人候補的就有28家。國民黨台北市議員柳采葳指出，31家公辦民營托嬰機構今年底合約將屆滿，有多家已表達無意願續約，引發家長恐慌，原讓爸媽安心托育的環境反倒更憂心。社會局回應，刻正積極洽尋有意願廠商參與投標，於今年底前完成重新招標

柳采葳收到民眾投訴表示，將家中孩童送到中山區濱中社區公共托育家園，讓父母非常放心，去年更獲得優等評鑑，卻突然聽到單位今年期滿不續約，招標流標沒有單位願意承接，孩童未來不知道何去何從。她質疑，社會局如果連優等的場所都保不住，如何能「助養」？

柳采葳說明，台北市建構公辦民營托嬰中心及社區公共托育家園的大公托小家園，提供孩童完善的照顧，而濱中社區公共托育家園目前承辦單位為台北市教保人員協會，原契約為2017年4月21日至2022年12月31日，社會局在11、12月兩度招標皆流標，雖然社會局已與原承辦單位辦理延長契約至今年6月30日，但仍引發家長恐慌。

柳采葳指出，自2021年起，北市已有2處社區公共托育家園結束營業，分別是永吉社區及永春社區公共托育家園，為配合永春及永吉國小整併而終止契約。且北市現有81家公辦民營托嬰機構，31家今年底合約將屆滿，除濱中社區公共托育家園外，明倫托嬰中心因人事不穩定，松山社區公共托育家園因原承辦單位內部業務規劃，皆已表達無續約意願。

柳采葳要求，此外還有更多無續約意願的未爆彈，社會局須盡快尋找新單位承接，並找出詳細原因避免家長人心惶惶。而不光是公托經營不下去，準公共托嬰中心近3年也多達9家因招生不足、疫情影響等結束經營，社會局應了解並及早應對，避免托嬰中心退出「準公共化」制度，導致家長權益受損。

社會局回應，刻正積極洽尋有意願廠商參與投標，於今年底前完成重新招標，持續托育服務不中斷。並自今年起提升公托托育人員薪資，訂定敘薪調薪機制，以協助公辦民營托嬰機構人員的聘任及托育人員穩定久任。