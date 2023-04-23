台灣山岳風貌多元，吸引不少登山愛好者，有時甚至有意外驚喜。一名網友分享，他在花蓮瓦拉米步道聽到「嘶嘶嘶」，循聲抬頭一看，竟是一尾壯碩的百步蛇，正發出警告！引起山友們熱烈討論。

卓姓山友表示，他於4月20日當天，在瓦拉米步道11.5公里處，發現這尾百步蛇，當時牠盤據在樹上，發出嘶嘶嘶的警告聲，對來往者示警。原PO提醒路過的人千萬要小心。

百步蛇毒性極強，且具攻擊性格。（卓銘吉授權提供）

「能遇到百步蛇真的很幸運欸」，不少網友留言，直呼原PO分享的照片，百步蛇體型相當壯碩，「很美的生物」、「是山神，快拜」、「山林是牠們的家，遇到了就放慢動作通過，不要打擾」、「瓦拉米步道是百步蛇棲地，很常見」。

百步蛇具猛烈毒性，且攻擊性強，是亞洲最危險毒蛇之一，多分布在中低海拔山區。原住民文化中，排灣族、魯凱族均崇拜百步蛇，前者更把牠視為山神化身；有網友打趣說，看到百步蛇，下山要去買彩券。