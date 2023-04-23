詐團車手駕駛高級轎車取款，遭警方查扣。（翻攝畫面）

藉「吳淡如」名義假投資詐財1420萬，警設埋伏逮4名年輕車手。（警方提供）

居住在北市陽明山上的許姓民眾，3月初誤信詐騙集團設下的投資陷阱，加入名為「吳淡如」的LINE帳號，2周陸續匯款、面交1420萬元，直至想要取回投資款項未果，始知遭詐騙，士林警分局本月13日在陽明山一處休閒農場，員警與許姓民眾配合約出「車手」，當場逮捕27歲張男等4人，訊後依組織犯罪、詐欺以及洗錢防制法送辦。

27歲張男負責白天擔任車手頭，晚上擔任酒店經紀，另外錢姓、蘇姓、鄒姓車手分別來自台中等地，有人擔任庖廚、打零工，3人甫滿18歲，依標題「賺錢要高調」、「偏門工作」加入詐騙集團，每次提領可獲得千分之3、3000元到5000元的佣金，張平時駕駛高級名車代步，警方依法查扣。

許姓被害人居住在陽明山上，YouTube上看到詐團設置的「吳淡如」投資理財宣傳，根據影片的內容加LINE，詐團即提供未上市股票訊息，並以「鋐霖投資APP」，提供訊息，許姓民眾不疑有他，陸續匯款6次，面交1次，3月23日面交160萬現金後當想要贖回，對方不斷拖延，許驚覺遭詐因而向警方報案。

27歲張姓（左下角）擔任車手頭，其餘3人均剛滿18歲。（翻攝畫面）

警方查扣詐團持有的假證件。（翻攝畫面）

許姓民眾4月13日與詐團聯繫，與車手約在陽明山上一處休閒農場見面，警方則埋伏在旁，將張等4名車手一舉成擒，並在張男身上起出偽造的證件，以及收款條以及公司章戳等物品，員警一並查扣並依法送辦，士林警分局統計3月初以來，共拘提詐騙機房2件7人，詐欺車手6人，查扣不法所得416萬。