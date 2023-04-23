徐巧芯批，許淑華是薪水小偷，議會開會時幾乎全數缺席，許淑華也回批她才是「薪水小偷」，今徐再酸許「邏輯死亡」，兩人持續隔空交鋒。（李奇叡攝）

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選22日落幕，台北市議員徐巧芯擊敗現任立委費鴻泰，將代表國民黨出戰民進黨立委參選人許淑華，她也在確定出線的第一日，就公布「許淑華相簿」，對許淑華發起首輪猛攻。她批，許淑華是薪水小偷，議會開會時幾乎全數缺席，許淑華也回批她才是「芯水小偷」，今徐再酸許「邏輯死亡」，兩人持續隔空交鋒。

松山慈惠堂台北母娘文化祭護國神農祈福法會今早舉行，許多在地民代都到場參與，徐巧芯、許淑華也先後抵達並分別接受訪問，因兩人近日打響立委選舉前哨戰，互動也格外引發關注，不過兩人並未碰面，僅透過媒體進行攻防。

徐巧芯受訪時說，許淑華說她是「芯水小偷」，有其他議員也沒有來開會，這種邏輯死亡的言論，大家聽得下去嗎？她說，許都沒參與議會會議，尤其是禮拜三下午大會，這麼嚴重的事情，可能涉及詐領出席費問題，此情況下正常人反應，會是檢視那幾天情況，跳出來說是汙蔑，但許淑華完全不敢針對可能涉及詐領出席費一事回應，反而把矛頭丟向無關的人。

「如果妳認為有其他議員沒來出席開會，可以學我一樣自己計算，不好意思她沒辦法自己計，因為她也不在」，徐巧芯表示，她拍下照片代表她在現場，民眾看得很清楚，詐領出席費的薪水小偷正是許淑華，即使許說在外勤跑服務、問政，可是議員最基本職責叫審查預算，若不願意進議會審查預算，在外跑來跑去、不知在幹嘛，選民會無法接受。

徐巧芯表示，這樣的人若進到立法院中，除民進黨指示按鈴表決外全都不在，很多國會議案會沒辦法通過，真的會對不起人民。

徐巧芯不忘酸說，覺得民進黨選錯人了，她拍攝的時候洪健益都在現場，但許淑華總是不在，因為對許來說出席民進黨中常會，比在議會大會開會審預算還重要，絕對是黨意議員、新潮流魁儡，這樣的人進國會，還是會是新潮流魁儡、黨意立委。

徐巧芯強調，信義、南松山選民看到這件事後，很多人都在討論。而過去曾有鄉政代表，因詐領出席費被判刑，是否許淑華就是下一個？她目前還沒到地檢署告發，但這本相簿已在網路公開，會不會有選民看不下去，自己拿著相簿去檢舉，也是有可能的。

許淑華受訪時則表示，歡迎徐巧芯去檢舉，徐當了四年的議員，卻不知道議會程序？她會虛心接受，也謝謝徐的指教。她強調，每周三的議會大會原則上就是簽到，簽到後如果對議案有想法，就可以透過大會表達，而當天早上、中午就會拿到下午的議事程序，若議員對下午的議案沒有任何意見的話，有很多事情要忙，可以去地方進行選民服務。

許淑華稱，她固定禮拜三會去宮廟做法律服務、禮拜四晚上在服務處、禮拜六會去菜市場，一直以來都在做地方服務，所以徐巧芯如果要檢舉就歡迎她去，自己會虛心接受。