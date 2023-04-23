新竹市政府23日一早在青草湖環湖步道舉辦首場「健走行步行，拒菸一定行」系列活動，吸引逾4百人共襄盛舉，新竹市長高虹安也到場與市民同行，帶領市民一同暖身並擔任起跑鳴槍，鼓勵市民朋友養成運動好習慣。

市府指出，今日青草湖環湖健走全長約3公里，過程設立3處任務闖關活動，在享受湖光美景同時，也向市民宣導戒菸的重要性，只要完成挑戰就可獲得小禮物及抽獎券，現場也將抽出1000元商品劵及2.9公升提鍋等大獎，讓大家滿載而歸。

高虹安今早也參加健走活動，她說健走是很好的運動，不僅可促進血液循環、增強心肺功能，根據衛福部國健署研究顯示，每周達到150分鐘以上中等強度的身體活動，可以降低罹患心血管疾病的風險，還能幫助身體放鬆，減少焦慮及壓力，進而改善睡眠品質。

新竹市包含十八尖山步道、青青草原步道、青草湖環湖步道、17公里海岸線步道、香山濕地新竹市衛生局指出，賞蟹步道、新竹公園、高峰植物園步道、香山紅樹林公園步道、枕頭山步道、五步哭山步道等，共有10條健走步道。

衛生局指出，「健走行步行，拒菸一定行」健走將陸續在東、北、香山區辦理，分別為5月13日於東區中央公園、隆恩圳親水公園，5月20日於北區大湳雅公園內步道，5月27日於香山竹香南路的步道，名額有限，歡迎有興趣市民朋友洽詢三區衛生所報名。

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