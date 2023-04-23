一名30多歲男子雖有輕微糖尿病，但腎功能嚴重惡化，原來是因他中午、晚餐都吃超商便當果腹，導致他腎功能快速變差。醫師表示，法國曾研究發現，超商食物因為要讓人隨時可食用、且口感不差，所以加入大量的糖、鹽、食品添加物，堪稱「超加工食物」，會增加慢性病、肥胖、癌症風險，男子後來改吃一般自助餐食物，並與家人用餐後，腎功能就恢復正常了。

東元綜合醫院家醫科醫師黃彗倫在《醫師好辣》節目中表示，國健署建議，成年人每天的鈉攝取量不要超過2400毫克，但一般人每日攝取量常高達5000毫克，長期會損害腎臟功能。

他表示，就像一般上班族，上述男子習慣以公司附近的超商便當快速果腹，且晚餐也不與家人共餐，購買超商食後又回自己房間、搭配電玩用餐。另外，該男子經檢測確定並無高血脂、高血壓、高尿酸等問題，卻只因輕微的糖尿病問題，而有快速腎臟衰竭的問題，顯然與其飲食含鈉量過高有關。

黃彗倫表示，他建議男子中午改吃公司內的自助餐廳食物，並分配好餐盤中應有澱粉、蛋白質、膳食纖維的比例；晚餐要與家人一同用餐後，沒多久，男子的血糖控制良好，腎臟功能也恢復正常。