Phil Jackson says he hasn’t watched the NBA since the Bubble:



“They even had slogans on the floor and the baseline. It was trying… to bring a certain audience to the game, and they didn't know it was turning other people off. People want to see sports as non-political.” pic.twitter.com/njYUCnL45p — Legion Hoops (@LegionHoops) April 22, 2023

名人堂教頭「禪師」菲爾傑克生（Phil Jackson）最近因為失言遭受極大批評，他本月初在播客節目表示，他在2020年疫情之後就不看NBA球賽了，原因是NBA太政治化。「他們甚至有個標語寫在地板和底線，他們想要吸引特定族群的觀眾，他們不明白這會讓其他的觀眾離去，大家想看的是沒有牽扯到政治的運動。」

傑克生雖沒有明確指出自己的政治傾向，但他很明顯就是在批評NBA標語「BLM」（Black Lives Matter），這是在美國黑人嫌犯佛洛伊德（George Floyd）遭到白人警察殺害之後，NBA重點宣揚的人權價值。

「球員的球衣背後寫著『正義』，另一個人寫著『機會均等』，然後『正義衝入投籃，遭到機會均等給打掉』，我的孫子覺得這很好笑，然後我就不看了。」傑克生大肆嘲笑NBA維護黑人民權的政治動作，可想而知引來了美國媒體的嚴詞批評。

當時NBA已經刻意避開太過敏感的政治標語，他們提供了球員可以使用的標語清單，例如「投票」「我不能呼吸」「平等」「和平」「還有多少」等等，那時候將近300位球員把球衣名字換成這些標語。

前塞爾提克中鋒「自由」坎特（Enes Kanter Freedom）砲轟NBA是「雙標」「偽善者」，因為NBA允許球員支持烏克蘭，卻不允許球員支持新疆。坎特後來向右派媒體FOX靠攏，自曝計畫參選議員，進軍美國國會，致力於打倒NBA總裁席爾佛（Adam Silver）。