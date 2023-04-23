點外送給女友卻意外發現真相？一名男子日前疑似與女友吵架，於是點外送給她，希望藉機向她道歉，但外送員幫忙傳達道歉訊息後，告訴男子「餐點是她哥哥收的」，但男子說了一句「可是她沒有哥哥」，接著又秒回「好吧，我懂了」，似乎意外抓包女友劈腿。

一名外送員日前在臉書「外送員的奇聞怪事」分享同業訊息，是一名外送員發訊息通知男顧客，餐點已經到了，男顧客則回外送員，這地址是女友家，請他拿餐給女友時，幫忙轉達一句「我知道錯了」，外送員聽完照做後，回報男客人「剛才是她哥幫忙拿外送，我已經叫他轉達你的話了。」

但男客人一聽，卻回外送員「可是她沒有哥哥欸」，不久又自問自答說「好吧，我懂了，謝謝你」，似乎是知道自己經綠光罩頂，得知女友不能說的秘密。

文一PO出後，許多網友紛紛留言：「有夠綠的」、「愛是一道光，綠的你發慌」、「好的，我懂了，是陌生的表弟」、「笑死，根本不是那男的錯了，只是被找藉口」、「可是她沒哥哥....這句話真經典」、「神助攻」。