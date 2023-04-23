當地林姓民眾表示，看到彰化的警察從下午就開始將地下道周邊圍起，晚間開始管制一路到深夜，其實大家都很辛苦，她認為好的宮廟文化需要大家來守護。（吳建輝攝）

今年彰化警方做足準備，投入3234人次警力維護秩序，地下道前更圍起超過400公尺的改道牌，並組成專責處理糾眾滋事或打架的機動應變隊因應突發狀況。（吳建輝攝）

昨下午彰化縣長王惠美接駕時，特別向辛苦的警方敬禮致敬。（吳建輝攝）

大甲媽祖今凌晨12點火速通過彰化民生地下道，全程「靜悄悄」，由於今年接駕過程順利，引發當地不少民眾討論，認為是標哥押轎有功，還有縣長王惠美喊話，不過當地民眾希望，有朝一日不用出動警方，大甲媽也能順利通過民生地下道。

大甲媽祖遶境因隨香人數爆滿，導致行程嚴重延遲，已經比表訂行程延後約4個小時左右，因此今天媽祖加快腳步，原定8點50分從北斗奠安宮起駕，不過現在還在北斗工業區附近，預計要到下午1點左右才有機會到北斗奠安宮了。

王惠美行前喊話，拜託所有角頭、廟宇互相配合，讓鑾轎平平安安、迅速的通過民生地下道，洗刷過去民眾對大甲媽行經彰化就會武打的印象；就連大甲鎮瀾宮董事長顏清標都親自押轎，過程中與前來接駕的白狼張安樂寒暄，顏清標也說，「絕對不要有事了，你們有事情大家都罵我」。

當地林姓民眾就表示，看到警察從下午就開始將地下道周邊圍起改道牌，晚間開始管制一路到深夜，其實大家都很辛苦，她認為好的宮廟文化需要大家來守護，相信總有一天大甲媽能夠不用出動警方保護，也能夠平安順利通過民生地下道。

由於過去大甲媽鑾轎停留彰化都會超過20個小時，特別是「搶轎熱點」民生地下道，以往擠爆到寸步難行，搶轎、推擠等衝突，至少得鬧上3小時，今年彰化警方做足準備，投入3234人次警力維護秩序，地下道前更圍起超過400公尺的改道牌，並組成專責處理糾眾滋事或打架的機動應變隊因應突發狀況。

另外事前更與當地42個宮廟及接轎團體，簽署「優質宮廟文化-行動公約」，希望共同守護活動秩序。今年可以說是自白郎等來到彰化接轎以來，最順利的一次，也希望有朝一日能夠真正洗刷「大甲盃格鬥賽」的臭名。